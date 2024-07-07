Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğini kolaylaştıran yeni düzenlemeleri duyurdu. Yıllardır gündemde olan bu konu, 5 yıllık plan çerçevesinde hayata geçirilecek ve evde çalışan kadınların da emekli olabilmesi sağlanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, bu düzenlemenin detaylarını aktardı.

1. İsteğe Bağlı Bağkur Statüsü

Ev kadınları, yeni düzenleme ile isteğe bağlı olarak Bağkur sigortası kapsamına girebilecek. Bu statüde, düzenli olarak prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecekler. Primlerin ödenmesi, evde yapılan işlerin ekonomik bir karşılığı olarak değerlendirilecek ve devlet tarafından da teşvik edilecek.

2. Devlet Destekli Prim Ödemesi

Ödenecek primlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Yapılan açıklamalara göre, ev kadınlarının prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından desteklenecek. Örneğin, isteğe bağlı sigorta primi olarak ödenecek 6400 lira 80 kuruşun, 2133 lira 65 kuruşluk kısmı devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, ev kadınlarının sigorta primlerini daha kolay ödemelerine olanak tanıyacak.

3. Emeklilik Şartları

Ev kadınlarının emeklilik hakkı kazanabilmesi için 7200 prim gününü tamamlamaları gerekecek. Bu, yaklaşık 20 yıl boyunca düzenli prim ödemesi anlamına geliyor. Prim günlerini tamamlayan ev kadınları, emeklilik yaşına geldiklerinde emeklilik maaşı almaya hak kazanacaklar.

4. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma

Emekli olan ev kadınları, bu düzenleme sayesinde sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Emeklilik hakkı kazanan ev hanımları, sağlık sigortası kapsamına girecek ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilecekler.