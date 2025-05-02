Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, çöp kamyonu arkasında çalışacak personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

45 yaşından gün almamış olmak,

İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

Esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak.

Başvurular 1 adet fotoğraf ile şahsen yapılacak olup, son başvuru tarihi 3 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Detaylı bilgi almak ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak No:29 adresine başvurabilir. Ayrıca 0224 715 10 10 - 1702 numaralı telefon hattı üzerinden de bilgi alınabilecek.