Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirkete daha önce verilen geçici mühlet süresi 29 Nisan 2025 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Davacılar Yasin Kaya ve Yusuf Tunç’un başvurusu üzerine açılan konkordato davasında mahkeme, 29 Ocak 2025 tarihli tensip kararıyla tanınan üç aylık sürenin yeterli görülmemesi üzerine ek süre verilmesini kararlaştırdı.

Geçici mühlet süresince Perla Sofa’ya yönelik haciz, muhafaza ve benzeri icra işlemleri durdurulurken, şirketin mali yapısını toparlaması ve alacaklılarla uzlaşması için yasal koruma sağlanıyor. Mahkeme ayrıca 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30’da duruşma yapılmasına karar verdi.

Şirketin alacaklıları ile üçüncü şahısların bu süreçte haklarını korumaları için dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.