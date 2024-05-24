Orhangazi Belediyesi, mülkiyetleri belediyeye ait kırsal mahallelerde yer alan topla 21 adet taşınmazı satışa çıkarıyor. Taşınmazların satış ihalesinin tarihi de belli oldu. Arsa satış ihalesi 5 Haziran tarihinde yapılacak.

Orhangazi Belediyesi’nden Kamu İhale Kurumu’na bildirilen satış kararına göre Karsak, Gedelek, Keramet, Gemiç, Heceler ve Yeniköy Mahallelerinde yer alan 21 adet taşınmazı satışa çıkarıyor. Farklı metrekarelerdeki arsaların satışları ise 5 Haziran tarihine Orhangazi Belediyesi Encümeni tarafından yapılacak.

75 milyon TL muhammen bedel

Mülkiyetleri Orhangazi Belediyesi’ne ait 21 adet taşınmazın toplam muhammen bedelleri ise yaklaşık 75 milyon TL’yi buluyor. Belediye’nin bu satışlardan ise 100 milyon TL’nin üzerinde gelir beklediği tahmin ediliyor.