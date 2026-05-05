Yapılan açıklamaya göre, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ve Filistin öncelikli olmak üzere toplam 61 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilecek. Çalışmalar; Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya, Afrika, Güney Asya ve Güney Amerika bölgelerinde geniş bir coğrafyayı kapsayacak.

Ortadoğu’da Türkiye, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Yemen gibi ülkelerde faaliyet yürütülecek. Balkanlar ve Avrupa’da ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Ukrayna gibi ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak. Afrika kıtasında Senegal’den Somali’ye, Nijer’den Tanzanya’ya kadar birçok ülkede kurban dağıtımı yapılacak.

Güney Asya bölgesinde Bangladeş, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler yer alırken, Güney Amerika’da ise Brezilya organizasyon kapsamında bulunuyor.

İHH yetkilileri, kurban bedelinin bu yıl 11 bin 500 TL olarak belirlendiğini ifade ederek, bağışların banka hesapları ve iletişim numaraları üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca, yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılacağını belirterek vatandaşları kampanyaya deste olmaya davet etti.

Öte yandan kurban hizmeti için İnegöl'den Togo, Gürcistan ve Afganistan'a görevlilerin de gideceği öğrenildi. Bu ülkelere gidecek olan İHH İnegöl görevlileri, kurban hizmetini yerinde gerçekleştirecek.