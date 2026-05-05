

Olay, İstiklal Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın lavabo ve mutfak bölümündeki fayanslar bir anda büyük bir gürültüyle patlamaya başladı. Ani seslerle irkilen çalışanlar hızla binayı terk ederek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binada detaylı inceleme yaptı. Güvenlik amacıyla bina tamamen tahliye edilirken, olayın kesin nedeni yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ