Bilecik Belediyeler Birliği’ne üye belediye başkanları, Kızıldamlar Köyü’nde bulunan katı atık tesisinde bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ev sahipliğinde birlik üyesi belediye başkanları, Kızıldamlar Uzunsırt mevkiinde Kurulan Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesislerini ziyarette bulundu. Tesis yetkililerinden teknik, mali ve idari yönetim hakkında bilgi alan başkanlar, yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular.