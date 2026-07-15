15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Edremit'te 'İrade Bizim, Zafer Bizim' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, Türk milletinin 15 Temmuz'daki destansı direnişini yansıtan fotoğraflar vatandaşlarla buluşturuldu.

Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı.

Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi'nde düzenlenen serginin açılışına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, protokol üyeleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma mücadelesini ve kahramanlık destanını yansıtan fotoğraflar yer aldı. Ziyaretçiler, o gece yaşananları anlatan kareleri inceleyerek duygu dolu anlar yaşadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin, milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması, demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması ve şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.