Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Konseri kulakların pasını sildi. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın da iştirak ettiği konserde salonu dolduran sanatseverler, halk ezgileri eşliğinde müzikle dolu bir gece geçirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan orkestra, ‘Türkün Sözü’ isimli konserde, sevilen türküleri solo ve koro şeklinde icra ederek geceye renk kattı. Hareketli ve duygulu eserlerin yer aldığı repertuvarı dinleyicilere ulaştıran koro ve orkestra alkışları topladı.

Türkülere seyirciler de eşlik etti

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve 500’den fazla Süleymanpaşalı türkü sevdalısının takip ettiği konserde, dinleyiciler de yer yer koro oluşturarak eserleri sahnedeki sanatçılarla birlikte söyledi. Konserin sürprizi ise Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu’nun Nefes isimli gösterilerinden kesitler sunmasıydı. Dans sanatçılarının performansı salonda bulunanlar için görülmeye değer bir gösteri oldu.

Başkan uzunlar tebrik etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın da baştan sona takip ettiği konser sonunda sanatseverler icracıları dakikalarca ayakta alkışlayarak beğenilerini belli etti. Konserde Başkan Uzunlar’a Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da eşlik etti.

Konserin ardından sahneye gelen Başkan Uzunlar, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Emine Demirci’yi ve tüm ekibi tebrik ederek çiçek takdim etti. Uzunlar, konserin ardından yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarımızın düzenlediği ‘Türkün Sözü’ Türk Halk Müziği Konserini izledik. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Sabri Çınar ile birlikte katıldığımız etkinlikte, halk müziğimizin en güzel nağmelerini dinledik. Konserimizde seslendirilen her bir eser, kültürümüzün zenginliğini ve derinliğini yansıttı. Bu muhteşem geceyi bizlere yaşatan konservatuvarımızın değerli öğrencilerine ve eğitmenlerine gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.