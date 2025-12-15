Çorlu’da faaliyet gösteren Cross Jeans - Şık Makas Giyim’de çalışırken işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, aylardır tazminat ve diğer alacaklarının ödenmediğini öne sürerek Çorlu Heykel Meydanı’nda bir araya geldi. İşçiler, haklarını almak amacıyla meydanda eylem yaparak tepkilerini dile getirdi.

Aylardır tazminatlarının ödenmediğini ifade eden işçiler, yaptıkları açıklamada, "Bizler yıllarca emek verdik, alın teri döktük. Hukuka uygun şekilde işten ayrıldık. Şık Makas aylardır haklarımıza çökmüştür. Tazminatlarımızı, aylıklarımızı, ikramiyelerimizi ve yıllık izinlerimizi vermemektedir. İcra kararına rağmen ödeme yapılmadı. Bu durum yalnızca hukuki değil, insani ve vicdani bir sorun haline gelmiştir. Yasalar çiğneniyor, emeğimiz gasp ediliyor. Bu yaşananlar aynı zamanda sosyal bir yaradır. Bizler bu haksızlığı kabul etmiyoruz" dedi.

İşçiler, talepleri karşılanana kadar hak arayışlarını sürdüreceklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.