İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler ve Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ekipleri, artan sıcaklıkların ardından yangınların önlenmesi amacıyla Belgrad Ormanı’nda denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşlar orman yangınları konusunda bilinçlendirilerek, yangınların nasıl önleneceği anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler ve KEM ekipleri ile birlikte Sarıyer Belgrad Ormanı’nda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimde polis ekipleri, atlı ve köpekli ekiplerle dolaşarak piknik yapan vatandaşlara bilgi verdi. Ekipler, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"TOMA araçlarımız da 7/24 her ormanımızda görev alıyor"

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Komiseri Cihan Ateş, "Orman yangınlarına sebep olan cam parçaları, büyüteç görevi görerek orman yangınlarına sebep oluyor. Biz de vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda TOMA araçlarımız da 7/24 her ormanımızda olmak üzere görev alıyor. Oluşabilecek en ufak bir tehlikeye karşı yeterli ekipman ile görevinin başında oluyor’’ dedi.

Piknik yapan Veysel Seymen, "Denetimler harika, bir sıkıntı yok. Vatandaş olarak bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Çöpümüze, ateşimize, çakmağımıza bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Denetimlerin sürmesini istiyorum. Mangal yakılmamalı, ormanlarımızı korumamız gerekiyor’’ diye konuştu.