Görevi devralan Alperen Abdülhamit İşçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin istikbâli, Türk gençliğinin ihyasıyla mümkün olacaktır. Bu şuurla, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kıymetli mensuplarının teveccühü ve büyüklerimizin takdiriyle İnegöl Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini devralmış bulunuyorum.

Benden önce bu kutlu görevi büyük bir özveriyle yürüten kıymetli Başkanımız Enes Üçkardaş Beyefendi’ye emeklerinden ötürü teşekkür ediyor; taşıdığı sancağı aynı inanç ve kararlılıkla daha ileriye taşımak için çalışacağımı ifade ediyorum.

Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’a ve Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sayın Nurtaç Usta Beyefendi’ye sadakat ve şükran duygularımı arz ederim.

İnegöl’de Türk gençliğine sahip çıkmak, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek adına; eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ülkü Ocakları olarak tek hedefimiz; ahlâklı, şuurlu, bilge, vatanına sevdalı bir gençlik yetiştirmektir.

İnegöl halkıyla gönül köprüleri kuracak, kardeşlik hukukunu yaşatacak, her bir gencimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışacağız.

Bu kutlu görevin, hem şahsım hem de şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerimizin dua ve desteklerini beklerim.”