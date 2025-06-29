Küresel ölçekte hemen her ülkeyi etkileyen ekonomik kriz, birçok şirketin iflas etmesine yol açmaya devam ediyor. thestreet.com’un aktardığına göre, ABD’nin en büyük fast-food zincirlerinden birinin franchise işletmecisi iflas koruma talebiyle başvuru yaptı.

Kaliforniya’da faaliyet gösteren bir Subway franchise’ı, yeniden yapılanma sürecine girerek büyük olasılıkla faaliyetlerine devam etmek amacıyla 11. Bölüm iflas koruması talebinde bulundu.

İflas başvurusunda bulunan yiyecek devi iflas sürecine neyin yol açtığına daire yayımladığı açıklamada bilgi paylaşmadı.

ŞİRKETİN BORÇ YÜKÜ FAZLA

Kaliforniya, Montebello merkezli franchise sahibi CGA Corporation, 25 Haziran’da Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne başvurarak 50.000 ile 100.000 dolar arasında varlık ve 100.000 ile 500.000 dolar arasında yükümlülük listeledi.

Borçlunun dilekçesinde listelenen en büyük alacaklı, 249.000 dolarlık kısmen teminatlı bir kredi talebiyle küçük işletme idaresi olduğu açıklandı.