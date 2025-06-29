İnegöl Çorum Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Futbol Turnuvasının final maçı bugün yapıldı. Rakiplerini yenerek finale yükselen Karahacipliler ile Sancı Köyü takımları arasında kıyasıya bir mücadele verildi. Maçın sonucunda Sancı köyünü 7-4 yenen Karahacipli futbol takımı turnuvanın şampiyonu oldu.



İnegöl Karahacipli Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl 5. olan Bursa İnegöl Çorum Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği futbol turnuvasında, İnegöl Karahacipliler Derneği’nin sponsor olduğu Karahacipli gençlerimiz, finalde sancı köyünü 7-4’lük skorla yenerek şampiyon olmuşlardır. Bu etkinlikte başarı sergileyen ve destekleyen köylülerimizi, sponsorluk görevini üstlenen dernek yönetimini, teknik heyeti ve üstün başarı gösteren ahlakıyla örnek alan gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, daima başarılarının devamını diliyoruz.