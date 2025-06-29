Başkan Çelik, “11. ve son transferimizi salı günü açıklayacağız. Takımımız temmuz ayının 8'inde topbaşı yapacak. Tam kadro olarak takımımızı topbaşı yapmaya yetiştirmiş olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Aynı gün yeni sezon kombine bilet fiyatlarının da duyurulacağını belirten Çelik, "Ümit ediyorum ki kalan 7000 civarı bileti de ağustos ayına kadar taraftarlarımız tüketip full kombine ile yeni sezona başlayacağız." dedi.

Hazırlık sürecine de değinen Çelik, kamp programının üç etapta gerçekleşeceğini belirterek, "Hazırlık aşamalarımız Özlüce, Erzurum kampı ve yeniden Özlüce olarak üç etaptan oluşacak. Bu aşamalarda teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya bir takviyeye ihtiyaç hasıl olursa, Bursaspor Kulübü gereğini yapacak kudrete sahiptir. Tüm taraftarlarımız rahat olsun." ifadelerini kullandı.