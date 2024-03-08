Bel ağrısı, toplumumuzdaki hemen hemen herkesin yaşadığı bir rahatsızlıktır. Bel ağrısı çoğu zaman kas spazmı, kireçlenme, romatizma ve kemik erimesi gibi rahatsızlıklardan dolayı meydana gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre bel ağrılarının sadece %2-%3’lük bir kısmı bel fıtığından kaynaklanmaktadır. Cerrahi işlem gerektiren bel ağrılarına çok fazla rastlanmasa da %15’lik bir dilimi oluşturmaktadır.

Beldeki ağrılar ilk olarak bu bölgenin sağ tarafında ya da sol tarafında hissedilmeye başlanır. Genellikle halk arasında “belimin sağ tarafı ağrıyor” şeklindeki şikayetler, bel ağrısına işaret etmektedir. Ani yapılan hareketler, egzersizler sırasında ısınmamış olan belin sağ ya da sol tarafında incinmeler, bereler ve ağrılar oluşabilmektedir. Bu yüzden çok ani yapılan hareketlerden kaçınılmalı ve beli sakatlamaya kadar varan egzersizlerden uzak durulmalıdır.

Bel bölgesi, insan vücudundaki en kompleks anatomiye sahip bölümlerden biridir. Bu yüzden bel ağrılarına neden olan bir çok şey vardır. Travma ve aşırı stres gibi fiziki olmayan rahatsızlıklar da belin sağ tarafında ağrılar, sancılar hissedilmesine neden olmaktadır. Genellikle yanlış, ani yapılan egzersizler ve travmalar nedeniyle oluşan ağrılar ilaç ve istirahat tedavisiyle kısa sürede geçebilmektedir. Aşırı stres ve travmatik durumlar yaratabilecek ortamlardan uzak durmak, belde oluşabilecek ağrıların önüne geçmektedir. Spor ve egzersiz yapan kişilerin ise vücudu ısındırmadan ani hareketler yapmamalarını öneriyoruz.

Bel Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Bel omurlarının birbirleri üzerinden kayması ve biçim bozuklukları

Omurilik ve sinirlerin daralması

Oturuş pozisyonundaki bozukluklar

Yaşın ilerlemesiyle beraber eklemlerde, bağlarda yıpranmanın meydana gelmesi

Yanlış ve düzensiz beslenme sonucunda yeterli kalsiyumun ve D vitaminin alınmaması durumunda görülen kemik erimeleri

Aşırı stres, gerilim ve sigara kullanımı

Romatizma rahatsızlıkları olan kişilerde de bel ağrıları görülebilmektedir.

Bel ağrısının bir çok nedeni olabilmektedir. Bel ağrıları kimi zaman genetik faktörler sonucu doğuştan da olabilmektedir. Bel ağrılarını az da olsa önleyebilmek amacıyla sinir-stresten uzak durmak, sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak ve oturuş pozisyonuna dikkat etmek etkili olacaktır. Beldeki ağrının doğru teşhisi ve tedavisi için kesinlikle uzman bir doktora başvurmanızı tavsiye ediyoruz.