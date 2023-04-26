1974 yılında İnegöl’den Avrupa’ya işçi olarak giden ilk kişiler arasında yer alan maden işçisi Nizamettin Özbek 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türklerin Almanya serüveni, Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde hayata geçmişti. O tarihten itibaren önce doğu ve güneydoğu bölgesinden binlerce Türk, Almanya’ya akın etmişti.

1974 yılında ise maden işçi sıkıntısı yaşayan Almanya, Türkiye’den işçi alacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından maden konusunda tecrübeli bir isim olan Nizamettin Özbek, birkaç arkadaşıyla birlikte Almanya’nın yolunu tuttu.

Eşi ve çocuklarını Türkiye’de bırakan ancak her fırsatta İnegöl’e gelen Özbek, yıllar sonra emekli olduktan sonra vatan toprağına yeniden geldi. Mahmudiye Mahallesi’nde ikamet eden Nizamettin Özbek, evinde hayatını kaybetti.

BUSKİ İşletmeler Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Bakım ve Onarım Şube Müdürü İbrahim Özbek’inde dedesi olan Nizamettin Özbek, Urgancılar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığına defnedildi. Nizamettin Özbek’in vasiyeti üzerine naaşı annesi Zülfiye Özbek’in mezarının üzerine defnedildi.

İBRAHİM USLU