Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yolcu beraberinde yurda sokulmak istenilen eşyalar kapsamının ‘Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’ kapsamında düzenlendiği kaydedilerek, listede ‘GSM-cep telefonu’nun de yer aldığı hatırlatıldı. Cep telefonunun yabancı misyon mensupları hariç yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılması kaydıyla üç takvim yılında bir adet getirebilecekleri ifade edilen açıklamada, “Yolcular beraberinde getirdikleri cep telefonlarını 2009/15481 sayılı Karar’ın 9 no’lu eki kapsamında üç takvim yılında bir adet olmak ve kendi adına kayıtlı hat ile kullanmak üzere bir adet cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler. Bunun haricinde yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kararın uygulanması esasında yolcuların beraberindeki eşya statüsünde ve muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonları getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak doğabilecek vergi kayıp ve kaçağını önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak bölge müdürlüklerince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır” denildi.

İkinci cep telefonu 3 ay gümrük ambarlarında bekletilebilecek

Uygulama değişikliğiyle sadece yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya statüsünde olan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına ilişkin olarak sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olan cep telefonuna muafiyet tanınması yönündeki uygulamada herhangi bir değişiklik olmamış olup, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının IMEI kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun 235/3’üncü madde kapsamında maktu vergileri ödenerek teslimi konusundaki uygulama kaldırılmıştır.”

Açıklamada, yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun yolcu tarafından tekrar yurtdışına çıkışında teslim alınmak istenmesi durumunda ‘Gümrük Kanunu’nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekleyeceği belirtildi. 3 aylık süre içerisinde yolcu tekrar yurtdışına çıkarken teslim edilerek iade edilebileceği kaydedildi.