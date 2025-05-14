Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ardı ardına gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını da yukarı yönlü etkiliyor. Benzin litre fiyatına 1.50 TL zam gelirken, motorine ise yarın itibarıyla 1.30 TL zam yapılması bekleniyor.

Peki, 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda?

İşte 14 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 45.05 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

Motorin litre fiyatı: 45.38 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Bursa akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.57 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL/LT

LPG litre fiyatı: 25.59 TL/LT