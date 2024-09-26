45 yıldır Bursa'nın temel gıda maddeleri arasında yer alan ekmek ve süt ürünleri satan BESAŞ'ın, Mudanya'daki satış noktaları baraka görünümünde ve yetersiz kapasitede. Satıcılar, Bursa'daki yenilemelerin Mudanya'da da gerçekleştirilmesini talep ederek, Mudanya Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ yönetimine başvuruda bulunduklarını, ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtiyor. Halitpaşa Mahallesi'nin 20 bine yaklaşan nüfusuna yakışır bir modernizasyon için yetkililerden destek istiyorlar.

Kaynak: iha