Edirne’de, 37’nci ’Ahilik Haftası’ kutlamaları çerçevesinde şed kuşanma töreni gerçekleştirildi. Törende yılın ahisi seçilen 51 yıllık kuaför 72 yaşındaki Şükran Çetin ve 60 yıllık yorgancı 73 yaşındaki Ali Bıyık şed kuşandı.

Ahilerin mesleğe, meslek adabına, ticaret ve sanat ahlakına, eşyaya, eşyanın hakikatine, insana, ustaya, ustalığa verdikleri değere işaret etmesi bakımından üzerinde durulması gereken bir meslek geleneği olan şed kuşanma töreni geleneği bu yıl da devam etti.

Edirne’de 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin ve 60 yıldır yorgancılık mesleğini büyük bir aşkla sürdüren 73 yaşındaki Ali Bıyık şed kuşanırken, Yılın kalfası seçilen gençlerden Muhammed Turan ve yılın çırağı seçilen Seyfettin Tut’a da plaket takdim edildi.

Ahilik Haftasının 37. kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından törene katılanlara ahilik konulu kısa film izletildi.

"Bu değerlerin tekrar hatırlanması çok önemli"

Paylaşma, dayanışma ve cömertlik gibi kavramların esnaflar arasında yaşatılması ve bu değerlerin toplum içinde tekrar hatırlanmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, düzenlenen bu tür etkinliklerin bu ruhu yeniden canlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Ahilik geleneğinin, bin 200’lü yıllardan beri süregelen ve günümüzde de devam eden bir miras olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Bu geleneğin temelinde paylaşma, cömertlik, adalet ve kardeşlik gibi değerler bulunur. Osmanlı Devleti, bu değerler üzerine inşa edilmiş ve Rumeli ve Balkanların fethinde de esnaflık geleneğinin bu güçlü değerleri büyük bir rol oynamıştır" dedi.

Kentin ilk kadın ahisi seçilen 51 yıllık kuaför Şükran Çetin, Almanya’da uzun yıllar bu mesleği öğrendiğini, okuduğunu ve çalışmaya başladığını söyledi. Edirne’ye geldikten sonra Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezi’nde uzun yıllar usta öğretici olarak görev yaptığını ve birçok kalfa ile usta yetiştirdiğini belirten Çetin, bundan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerinin kendi salonlarını açtığını ve para kazandığını görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Çetin, kentin ilk kadın ahisi olmaktan gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

Edirne’de Eski İstanbul Caddesi’nde 60 yıldır yorgancılık mesleğini sürdüren ve yılın ahisi seçilen Ali Bıyık, gururlu ve mutlu olduğunu belirterek kendisini bu göreve layık gören yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şed kuşanma töreni ve plaket takdimi yapıldı.