Beşiktaş’ta eğitim ve öğrenim hayatını sürdüren üniversite öğrencileri Öğrenci-Ye uygulaması sayesinde ücretsiz yemek yiyebiliyor. Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) iş birliğiyle gerçekleşen Öğrenci-Ye mobil uygulamasını kullanan çok sayıda üniversite öğrencisi, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek imkânından faydalanabiliyor.

Beşiktaş Belediyesi, 9 üniversitenin bulunduğu ilçesinde, öğrencilerin ücretsiz yemek yiyebilmesi için TURYİD ile iş birliği yaparak bir sosyal dayanışma uygulaması olan Öğrenci-Ye projesini hayata geçirdi. Beşiktaş’ta öğrenim gören üniversite öğrencileri Öğrenci-Ye uygulamasını telefonlarına indirerek anlaşmalı olan restoranlarda ücretsiz yemek yiyebiliyor.

“Talebi ne kadar karşılayabilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz”

Arnavutköy’de esnaflık yapan Kadir Şaki projeyi desteklediğini ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür ettiğini belirterek, “Yaklaşık 6 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Beşiktaş Belediyesi’nin başlatmış olduğu kampanyayı severek ve isteyerek destekliyoruz. Talebi ne kadar karşılayabilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Belediyemize ve belediye başkanımıza bu konudan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu desteğin devamlı olması gerekliliğini bütün esnaf arkadaşlarla da paylaşıyorum” diye konuştu.

“Normalde bir öğrencinin bütçesinin yetmeyeceği yerlerde yemek yiyebiliyoruz”

Öğrenci-Ye uygulamasını kısa bir süre önce kullanmaya başladığını belirten İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sıla Kayış, “Öğrenci-Ye uygulamasıyla bir panoda görerek tanıştım. Daha sonra başvuru yaptım ve başvurum onaylandı. Onaylandığı günden bu yana neredeyse her gün kullanıyorum. Öğrenciler için çok yararlı bir uygulama. Yemekler çok lezzetli ve normalde bir öğrencinin bütçesinin yetmeyeceği yerlerde yemek yiyebiliyoruz. Bu bir öğrenci için çok kıymetli bir şey” dedi.

“Belediye başkanımıza ve diğer bütün çalışanlara teşekkür ediyorum”

Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Zeynep Arda ise, “Beşiktaş Belediyesi’nin Öğrenci-Ye uygulaması gerçekten çok güzel. Birçok imkândan yararlanabiliyorsunuz. Öğrenci-Ye uygulamasının olduğu yerdeki yemekler gerçekten çok lezzetli. Belediyenin bu imkanından diğer bütün öğrencilerin de yararlanmasını isterim. Belediye başkanımıza ve diğer bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz”

Etiler’de bir restoranda işletme müdürü olarak görev yapan Mustafa Korkmaz, “Etiler Develi olarak belediye tarafından gelen öğrencilere günlük karavana yemek hizmeti vermekteyiz. Karavana olmasa bile biz yemek, lahmacun, pide, kebap yaptırıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz” dedi.