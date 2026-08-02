Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan eşi Havva A.'yı hastaneye götürmek için yola çıkan Ramazan A. (37) idaresindeki otomobil, Davutlar Mahallesi'nden Bursa istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan A. ile araçta bulunan eşi Havva A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.