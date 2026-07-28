Beşiktaş, bir süredir pazarlık masasında olduğu Mohamed Salah'ın menajerinin şartları dolayısıyla geri adım attı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen dün gerçekleştirdiği basın toplantısında konuyla ilgili merak edilenleri netliğe kavuşturdu.

Son tekliflerini ilettiklerini ve masadan kalktıklarını ifade eden Özen şu ifadeleri kullandı: "Finansal kısmın konuşulmadığı dönemde ben 2 kez, teknik direktörümüz Italiano da 1 defa Salah ile bir araya geldik. Takımı, rekabeti, konumumuzu, hedefleri, taraftarı, beklentiyi aktardık. Hocamız taktiksel detayları konuştu."

"GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA SOKACAK İSTEKLER GELDİ"

Maddi detaylar başlayınca 21 Temmuz'dan itibaren süreç yavaşladı. Müzakereleri tıkayacak talepler geldi. Forma satışının paylarının oyuncuya bırakıldığı anlaşmalar mevcut ancak bunun da bir sınırı var. Kulübün daha evvel kimseye tanımadığı boyutta bir talep çıktı imaj haklarında. Başkanımız duracağı çizgiyi iyi belirleyip o çizgide kaldı.

"BAŞKANIMIZ MASADAN KALKTI"

Menajeri kanuni komisyonun üzerine çıktı. Başkan popülist karar yerine rasyonel karar vererek masadan şimdilik ayrıldı. Teklifimiz geçerliliğini koruyor."

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mohamed Salah tarafının imaj hakkı konusundaki talepleri gün yüzüne çıktı. 34 yaşındaki futbolcuya primler dahil yaklaşık 20 milyon euroluk kazanç teklif edildi ve ücret hususunda mutabakata varıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'I MASADAN KALDIRAN TALEPLER

7.5 milyon euro komisyon talep eden menajeri Ramy Abbas, bu isteğini 5 milyon euroya çekti ancak bu kez de imaj hakları hususunda aşırıya kaçtı. Beşiktaş'tan Salah ile ilgili forma dahil her ürünün Türkiye içindeki satışından kulübe kalan payın yaklaşık yüzde 50'si talep edildi. Mısır'daki satışlardan ise elde edilen kazancın tamamı istendi. Bu tutarın maaş kadar olduğu ifade edildi.

Liverpool ile geçtiğimiz sezon 41 karşılaşmada 12 gol, 9 asist üreten Salah, Mısır Millî Takımı ile Dünya Kupası'nda 5 gol, 1 asistlik katkı sundu.