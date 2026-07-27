Türkiye’nin başarılı keşif kampüsleri arasında gösterilen Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenecek yaz okulunda çocuklar ve gençler, bilim ve teknolojiyle dolu bir tatil dönemi geçirecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde gençler, yenilikçi teknolojilerle tanışma ve kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yaz okulu kapsamında yapay zekâ, siber güvenlik, yazılım, robotik kodlama, astronomi ve havacılık alanlarında atölye çalışmaları yapılacak. Programda ayrıca sürdürülebilir yaşam temalı etkinlikler, bilim gösterileri, deney ve gözlem faaliyetleri ile ailelere yönelik bilim söyleşileri düzenlenecek.

"Teknolojiyi üreten nesiller yetiştiriyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri bilim ve teknoloji alanında desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlayan projelere önem verdiklerini ifade eden Sandıkçı, "Canik’imizde teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Yaz tatili döneminde çocuklar ve gençler için özel programlar hazırladıklarını kaydeden Sandıkçı, "Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulumuzda çocuklarımızı yenilikçi teknolojilerle tanıştıracak, deney ve gözlem etkinlikleriyle buluşturacağız. 10 farklı atölye ve keşif alanımızda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla gençlerimizin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yaz Okulu başvuruları 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Programa ilişkin detaylı bilgilere belediyenin çözüm merkezi üzerinden ulaşılabilecek.