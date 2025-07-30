Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı müsabaka için Polonya’ya gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın TSİ 21.00’de Reymana Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu müsabaka için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Polonya’nın Krakow şehrine hareket etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ile yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları da takımla birlikte Polonya’ya gitti.

Beşiktaş Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in belirlediği Shakhtar Donetsk maçı kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo,

Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham ve Semih Kılıçsoy."