Beşiktaş, kaleci Emre Bilgin’in 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Beşiktaş, genç file bekçisi Emre Bilgin’in 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."