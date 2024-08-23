Beşiktaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konaklar Bostanı ilk mahsullerini vermeye başladı. Bostanda yazlık sebzelerini toplayan vatandaşlar aynı zamanda şehrin stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Beşiktaş Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir yaşam için başlatılan Konaklar Bostan’ına mahalle sakinleri büyük ilgi gösteriyor. Günün belirli zaman dilimlerinde bostanı ziyaret eden vatandaşlar burada kendi ürünlerini yetiştirmeye başladı. Bostanda, şehrin stresinden ve kalabalığından uzaklaşan mahalle sakinleri tarım ve toprağa dair yeni bilgiler öğrenme imkanı da buluyor. Evlerindeki organik atıkları bostandaki kompost kutusuna atarak doğal gübre oluşturan mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Beşiktaş Belediyesi’ne ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür etti.

‘’İstanbul’a örnek bir çalışma olmasını istiyoruz’’

Tüm İstanbul’a örnek bir çalışma yapmak istediklerini belirten Muhittin Alev Silahtar, “Burada mümkün olduğu kadar ilaçsız, gübresiz, suni bir katkı yapmadan, kendi yağımızda kavrularak üretim yapmak istiyoruz. Bunun da ilk başta komşularımıza sonra da tüm İstanbul’a örnek olmasını istiyoruz. Mesai saatlerinin dışında burada vakit geçiriyorum. Bize bu imkanı tanıyan Beşiktaş Belediyesi’ne ve başkanım Rıza Akpolat’a teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

“Çocuklarımız için bir farkındalık oldu”

Bostana çocukların da ilgi gösterdiğine işaret ederek, dalında koparıp sebze yemenin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Konaklar Mahalle Muhtarı Türkan Barış, “Bostanımızda hasat yaptık. Önce tohum ve fidelerimizi toprakla buluşturduk. Hasadımızı yaparak mahsullerimizi almaya başladık. Toprakla buluşturduğumuz bitkileri toplamak çocuklarımız için bir farkındalık oluştu. Şehrin içinde kendi yaşam alanımızda yürüme mesafesinde bu tecrübeyi yaşadık. Bu çok güzel bir duygu” dedi.

‘’Bostanda sebze yetiştirmeyi arkadaşlarımla beraber öğreniyoruz’’

Bostanda doğal posa ürettiklerini ifade eden Yasemin Ertan, ‘’Sezona göre ekim yapmak gerekiyor. Bu gibi bilgileri hep beraber öğreniyoruz. Bu yıl verimimiz çok güzel, seneye daha güzel olacak. Bostanda aynı zamanda posa üretiyoruz. Evimizden getirdiğimiz sebze atıklarını gübre olarak kullanacağız‘’ şeklinde konuştu.