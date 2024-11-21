Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT iş birliğiyle Fecri Ebcioğlu Sokağı’nda yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ımızın her köşesini daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, sokak ve caddelerde bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fecri Ebcioğlu Sokağı’nda yolun asfaltı yenilendi ve yüzey düzenlemeleri tamamlandı. Çalışmalar sırasında yaklaşık 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. İBB-İSFALT ve Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Fecri Ebcioğlu Sokağımızdaki yol bakım ve onarım çalışmalarımızı yerinde inceledik. Beşiktaş’ımızın her köşesini daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir hale getirmek için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Fecri Ebcioğlu Sokağı’ndaki çalışmalar, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.