Beşiktaş'ın, Marsilya’da kiralık olarak oynayan futbolcusu Jean Onana, Fransa’da bir silahlı saldırıya maruz kaldı. Siyah beyazlı kulüp, Onana için sosyal medya üzerinden bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devre arası transfer döneminde geçici olarak Fransa'nın Marsilya kulübüne katılan futbolcumuz Jean Onana'nın, bir hırsızlık girişimi sonucunda silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."