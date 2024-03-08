Beşinci hastalık, özellikle çocuklarda görülen ve yüzdeki tipik döküntü ile tanınabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Alyuvarları etkileyen ve “eritema enfeksiyozum” da denen beşinci hastalığın etkeni “Parvovirüs B19” adı verilen bir virüstür. Çoğu çocukta hafif geçen ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmayan beşinci hastalık, kansızlığı bulunanlarda ve hamilelerde ciddi sonuçlar doğurabilir.

Beşinci hastalık kimlerde görülür ?

Virüsün bulaştığı herkeste hastalık görülebilir ama beşinci hastalık en çok ilkokul çocuklarında (5-15 yaş arası) görülür.

Çocuklarla sık teması olan, ilkokul öğretmenlerine de hastalık bulaşma riski yüksektir.

Beşinci hastalığın sebebi nedir ?

Hastalığın etkeni Parvovirüs B19 adı verilen virüstür. Kedi köpek gibi hayvanlarda da Parvovirüs enfeksiyonu görülse de insanda beşinci hastalığa sebep olan Parvovirüs kedi ve köpeklerde olandan farklıdır. Bu yüzden, kedi ve köpeklerden beşinci hastalık bulaşmaz.

Virüs nasıl yayılır ?

Hasta kişilerin hapşırık veya öksürükleriyle havaya karışan damlacıklar içinde bulunan virüsler solunum havasıyla alınarak bulaşır.

Beşinci hastalığın belirtileri nelerdir ?

Bu enfeksiyonu geçirenlerde çoğunlukla bir belirti görülmez ve hastalık farkedilmeden geçirilir. Virüs bulaştıktan bir iki hafta sonra görülebilen belirtiler şunlardır:

Boğaz ağrısı,

Hafif ateş,

Mide rahatsızlığı,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Kaşıntı,

Yüzde kırmızı renkli döküntü,

Yetişkinlerde eklem ağrıları.

Yüzdeki kızarıklık ne kadar sürer ?

Hastalığın tanı ve teşhisindeki en önemli bulgu olan resimdeki döküntü, hastalığın sonlarına doğru ortaya çıkar. Çocuğun yüzüne tokat atılmış gibi görüntü veren döküntü, kollara, bacaklara, nadiren göğüs ve sırta doğru da yayılabilir ve dantele benzer. Sıcak ortamda veya güneşte kalındığında döküntü daha da belirginleşir.

Döküntü genellikle bir hafta gibi bir sürede kaybolsa da; sıcakta kalma, sıcak banyo yapma ve stres gibi sebeplerle tekrarlama olasılığı vardır.

Hastalık ne zaman görülür ?

Beşinci hastalık kış ve ilkbahar aylarında çok daha fazla görülse de yılın herhangi bir zamanında da hastalığa yakalanılabilir.

Hastalık ne zaman bulaşıcıdır ?

Yüzde kırmızı döküntü görülmeden 1 hafta önce başlayan bulaşıcılık, döküntünün çıkmasından sonra ortadan kalkar. Döküntüler ortaya çıktıktan sonra kişiyi izole etmeye gerek yoktur.

Beşinci hastalığın etkileri nelerdir ?

Hastalık genellikle hafif seyirlidir. Sağlıklı olan kişilerde etkileri genellikle çok şiddetli olmaz. Ancak, bu virüs alyuvarları parçalayabildiğinden, kansızlığı bulunan kişilerde kansızlık ağırlaşabilir.

Hamilelik döneminde beşinci hastalığa yakalanan anne adaylarının karnındaki bebekte, kansızlığa yol açabilir. Buna bağlı ölü doğum veya düşüklere rastlanabilir.

Özellikle bağışıklık sistemi bozuk olan; AİDS, kanser tedavisi veya organ nakli nedeniyle ilaç kullanan kişilerde de beşinci hastalık nedeniyle kansızlık görülebilir.

Yetişkinlerde el ve ayak bilekleri ile dizlerde eklem ağrıları görülebilir.

Beşinci hastalıktan korunmak için ne yapılabilir ?

Hastalık döküntüler ortaya çıkmadan önce pek tanınamadığı için korunma tedbiri almak da zordur.

Beşinci hastalık için aşı da yoktur.

Bir kez beşinci hastalık geçiren kişi hastalığa karşı ömür boyu direnç kazanır.

Beşinci hastalık tedavisi için ne yapılabilir ?

Hastalık virüslerin sebep olduğu bir hastalık olduğu için antibiyotik kullanımı gereksizdir. Hastalık esnasındaki belirtileri azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler şöyle sıralanabilir:

Dinlenme,

Bol sıvı alımı,

Ağrılar ve ateş için doktorunuzun uygun bulduğu ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların kullanımı.