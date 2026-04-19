Açıklamada, olayın failinin ölmediğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM, söz konusu şahısla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığını ve 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildiğini bildirdi. Resmi kayıtlara aykırı şekilde yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür içeriklerin:

toplumsal hassasiyetleri istismar ettiği,

devlet ile millet arasındaki güven bağını zedelemeyi hedeflediği,

milli birlik ve bütünlüğü sarsmaya yönelik algı operasyonu niteliği taşıdığı belirtildi.

DMM, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden kişiler hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu.