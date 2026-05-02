Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül sokaktaki apartmanın dairesinde yanlız yaşayan Abdullahamid Han İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Selma K.'dan (46) bir süredir haber alamayan yakınları 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdiklerinde acı manzara ile karşılaştılar.



Sağlık ekipleri yatağında hareketsiz yatan Selma K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından öğretmenin cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.