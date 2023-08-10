Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, Beşyol Kavşağı luplarının yapılacağı alanda kalan riskli binaların yıkımına devam ediyor. Bugüne kadar proje çerçevesinde 89 riskli binanın yıkımı tamamlanırken, yaklaşık 9 bin metrekare alan açığa çıkarıldı.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle muhtemel depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken, diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabındaki inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 240 bin metrekarelik projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 100’e ulaştı. Projede inşaatın devam ettiği 1 no’lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede artık hak sahiplerine anahtar teslimi için gün sayılıyor.

Riskli yapılar ortadan kalkıyor

Proje çerçevesinde bölgede, depreme dayanıksız riskli yapılar da tek tek ortadan kaldırılıyor. Bugüne kadar riskli 89 binanın yıkımı tamamlanırken, böylelikle yaklaşık 9 bin metrekare alan açığa çıkarıldı. Bölge sakinlerini güvenli ve konforlu konutlarla buluşturacak proje, aynı zamanda İstanbul Caddesi’ne nefes aldıracak kavşak projesinin tamamlanması açısından da büyük önem taşıyor. Beşyol Kavşağı bağlantı kollarının yapılacağı alan sınırlarında kalan riskli yapıların kaldırılmasının ardından kavşak kolları imalatına da başlanacak. Beşyol Kavşağı bağlantı kolları çevresinde mevcut 218 adet bina ve 650 adet bağımsız bölümün yıkımları, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Bursa’ya yakışacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya yakışan bir vitrin oluşturmak, çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunları çözmek ve muhtemel bir deprem felaketinden önce gereken önlemleri almak adına İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi. İstanbul Caddesi’nin, kente giriş konumunda, Bursa’ya gelenlerin ilk gözlemlediği, şehrin bir nevi vitrini olan bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ancak aynı zamanda plansız ve düzensiz gelişimiyle birçok sorunu da barındıran, deprem açısından risklerin yüksek olduğu bir yapılaşmaya da sahip bir bölge. Burayı ayrıcalıklı kentsel dönüşümle kentin vitrini hâline getirmeyi planlıyoruz. Projede inşaatın devam ettiği 1 no’lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projeden elde edeceğimiz 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap dönüşüm alanı için rezerv konut ve dükkân olarak kullandık. Bu projede uzlaşma sağlanan hak sahiplerine yakın zamanda anahtarlarını teslim edeceğiz. Aynı bölgedeki 2 no’lu ve 3 no’lu adalar için ise projeler onaylandı. Önümüzdeki ay ihale işlemleri yapılacak ve inşaata 2023 yılı içinde başlanacak. 1 - 2 - 3 no’lu adalarda toplam bin 315 konut - 148 dükkân - 118 ofis üretilmiş olacak. Aynı zamanda bu projenin bir de ulaşım ayağı var. Riskli yapıların temizlenmesinin ardından Beşyol Kavşağı dönüş kollarının da imalatına başlayacağız” diye konuştu.