İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Beykoz Kavacık'ta sabah saatlerinde beyaz manzaralar oluşturdu. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe genelinde cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kavacık beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karla birlikte ağaçlar, binalar ve yollar beyaza bürünürken, bölge havadan görüntülendi.
Kar yağışının oluşturduğu sessiz ve sakin atmosfer dronla kaydedilen görüntülere yansırken, beyaz örtü Kavacık'ın doğal dokusunu da ön plana çıkardı.
Kaynak: İHA