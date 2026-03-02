Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın 7.740,30 TL’den alınırken 8.064,18 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 7.077,92 TL, satış fiyatı ise 7.603,77 TL olarak işlem görüyor.

14 ayar altın 4.266,87 TL alış ve 5.716,26 TL satış fiyatıyla listelenirken, çeyrek altın 12.681,00 TL’den alınıp 13.165,00 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altın ise 12.525,00 TL alış ve 13.045,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın 25.361,00 TL’den alınırken 26.314,00 TL’den satılıyor. Tam altın ise 50.567,00 TL alış ve 52.379,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.