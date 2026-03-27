Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Mor Koşu 5.5K etkinliği kayıt ve kit dağıtım alanındaki hareketlilikle başladı. Göğüs numaralarını alan yüzlerce sporcu profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan ısınma hareketleriyle yerini heyecanlı bir bekleyişe bıraktı.

Yarışın startını Başkan Vekili Gürzel verdi

Yarışın startını, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel verdi. Sporcular, 5.5 kilometrelik zorlu ama bir o kadar keyifli parkurda hem dereceye girmek hem de epilepsi konusundaki toplumsal bilince katkı sunmak için mücadele etti. Beykoz Spor Ormanı'nın temiz havası ve özel ışıklandırmalı parkurunda gerçekleşen koşuya, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in yanı sıra Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Sedat Altun ve Burak Karaçam ile 750 sporcu katıldı.

Dereceye girenlere ödüller verildi

Kıyasıya mücadelenin ardından sona eren koşuda, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üzeri kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve başkan yardımcıları tarafından takdim edildi. Törenin en heyecanlı anlarından biri ise yapılan çekiliş oldu. Şanslı katılımcılara bisiklet, spor ayakkabı ve eşofman takımı gibi çeşitli hediyeler de verildi.

'Yüzlerce yürekle aynı hedef doğrultusunda buluştuk'

Ödül töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sporun sadece fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda güçlü bir farkındalık aracı olduğunu vurgulayarak, 'Spor Ormanı'nın eşsiz atmosferinde, epilepsi farkındalığı için yüzlerce yürekle aynı hedef doğrultusunda buluştuk. Sporun birleştirici gücüyle, bilince ve ortak bir duyarlılığa dönüşen bu buluşmada, yan yana olmanın ve birlikte hareket etmenin değerini bir kez daha hissettik. Bu özel buluşmaya katılan, adımlarıyla fark ortaya koyan tüm sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında bulunan Beykoz Belediyesi'nin sıcak çorba ikram aracı ile Beykoz Kahvecisi'nin mobil hizmet noktası da yer aldı. Sporcular ve katılımcılar, organizasyon boyunca hem spor yaptı hem de sosyal bir atmosferde bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi.

Mor Koşu 5.5K'de dereceye girenler ise şu şekilde:

- 16-29 Yaş Kategorisi

Kadınlar: 1. Damla Çelik, 2. Tuğçe Özkan, 3. Ezgi Kaya

Erkekler: 1. Selim Seven, 2. Sefa Karakaya, 3. Ömer Hamza Yalçın

- 30-39 Yaş Kategorisi

Kadınlar: 1. Maria Kolpakova, 2. Ayşenur Demirci, 3. Samin Larkı

Erkekler: 1. Fatih Korkunç, 2. Hakan Pala, 3. Burak Doğan

- 40-49 Yaş Kategorisi

Kadınlar: 1. Aylin Yücü, 2. Livdmyla Karagül, 3. Burcu Ayaztekin Kalafat

Erkekler: 1. Şahin Sanin, 2. Ercan Kitapçıoğlu, 3. Hüseyin Arslan

- 50-59 Yaş Kategorisi

Kadınlar: 1. Svetlana Kaya, 2. Tonea Kabil, 3. Natalia Spirina

Erkekler: 1. Murat Kaya, 2. Fetih Kaya, 3. İbrahim Çöp

- 60+ Yaş Kategorisi

Kadınlar: 1. Mehtap Memiş, 2. Meryem Uçar, 3. Emine Zeybek

Erkekler: 1. Behzat Erdem Akdoğan, 2. İlhan Büyükkurt, 3. Harun Yüce