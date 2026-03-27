Kaza 8 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut'a çarptı.

Iii-44Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarpıp, durdu. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DEDE 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı dede ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dede yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 gün sonra bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: Mehmet Sevinç