Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli muhasebeci Bayram Yaman'ın ürettiği Osmanlı Çileği ilgi gördü. Yaman, çileği bir yiyenin tekrar istediğini söyledi.

Bayram Yaman'ın Karadere yolu Dedekaya mevkindeki çiftliğinde diktiği Osmanlı Çileği fideleri meyve vermeye başladı. Çilek fidelerini Karadenizli bir arkadaşından aldığını kaydeden 56 yaşındaki Bayram Yaman, 'Çileklerimiz meyve vermeye başladı. Tadı ve kokusu çok hoş. Onun için de çok ilgi görüyor. Tadan bir daha istiyor. Burhaniye de bu çileği benden başka üreten yok. Üretimi artırmak istiyorum' dedi.