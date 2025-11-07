İstanbul Beylikdüzü’nde yapıla asayiş uygulamasında durdurulan motosiklette 7 kilo 840 gram eroin bulundu. Kendini farklı bir isimle tanıttığı belirlenen motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi E-5 Güney Yan Yol üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında şüpheli bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde kendisini G.M. isimli şahıs olarak beyan eden şüphelinin sorgulamasında sistem üzerindeki fotoğrafı ile eşleşmediği anlaşıldı. İncelemelerin devamında şüpheli şahsın A.G.(30) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli üzerinde ve motosiklette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 kilo 840 gram eroin, 1 adet cep telefonu, 205 dolar, 5 euro ve 85 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.