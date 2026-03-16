Yapılan denetimlerde iş yerinde toplam 14 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Kontrollerde, 5 kişinin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 7 kişinin Bursa'ya kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesine sahip olduğu, 2 kişinin ise başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu, Şahısların çalışma izni olmaksızın kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Kimliksiz şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri başlatılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetin araştırmalarında, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 25 bin TL ücret karşılığında kalacak yer temin edilerek kaçak şekilde çalıştırıldıkları ortaya çıktı. Şahısları temin eden ve çalıştıran 2 organizatör şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: İHA