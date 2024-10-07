Beyoğlu’nda üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme imkanı sunan “Öğrenci Ye” projesi başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın öğrencilerle birlikte katıldığı basın lansmanında projenin resmen başladığı duyuruldu.

Beşiktaş’ta uygulanan ve üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme imkanı sunan Öğrenci Ye projesi Beyoğlu’na geldi. Projenin Beyoğlu’nda uygulanması için Beyoğlu Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın öğrencilerle birlikte katıldığı bir restorandaki basın lansmanında projenin resmen başladığı duyuruldu. Bu uygulama ile Beyoğlu’nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

İlk etapta aylık 76 bin 860 öğün yemek öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak

Beyoğlu Belediyesi aracılığıyla üniversite öğrencileri ile ilçedeki hayırsever esnafı bir araya getiren Öğrenci Ye projesi, kamu bütçesine ek bir yük oluşturmayacak. İlçe esnafı tarafından memnuniyetle karşılanan projeye ilk etapta 414 adet işletme katıldı. Proje ile günlük 2 bin 562 öğün, aylık ise 76 bin 860 öğün yemek üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak sunulacak. Örnek bir uygulama olan Öğrenci Ye projesinin her geçen gün daha da geliştirilerek hem sisteme kayıtlı işletme sayısının hem de günlük öğün sayısının artırılması hedefleniyor.

“Günlük öğrenci öğün sayımız 2 bin 800 olacak”

Yıllık 1 milyon öğüne yakın ücretsiz yemeğin öğrencilere ulaşacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bugün heyecan doluyuz. Bugün yine mutluyuz. Beyoğlu’nda vatandaşa, gençlere dokunan yeni bir hizmetin startını vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. ‘Öğrenci Ye’ projemiz, Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat’ın hayata geçirdiği, başarıyla yıllardır uyguladığı, Beşiktaş’taki öğrencileri bu ekonomik kriz döneminde bir nebze olsun destek sunan halkçı, sosyal demokrat ve sosyal belediyeciliğin bir uygulaması. Beyoğlu’nda yaşayan ya da Beyoğlu’nda ikamet eden öğrenci kardeşlerimiz yükledikleri aplikasyonla Beyoğlu’nda ilk adımda projemize 414 tane mekanımız destek verdi. Bu 414 mekanımız aplikasyonda görünecek ve öğrenci hangisine gitmek istiyorsa orayı işaretlediğinde gidip yemeğini yiyip kare kodu okuttuğunda ücretsiz olarak o mekandan ayrılacak. Ben bu projede Beyoğlu esnaflarının öğrenciyle gönül köprüsü kurmasına vesile olan 414 tane Beyoğlu esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Günlük öğrenci öğün sayımız 2 bin 800 olacak. Aylık sayımız ortalama 80 bin ve yıllık 1 milyon öğüne yakın ücretsiz yemeği bu dayanışma ağıyla birlikte öğrencilerimizle buluşturacağız. Bunun maddi değerini düşündüğünüzde yıllık 1 milyon öğün yemeği bir Belediye dışardan ihale ile almak istediğinde 150, 200 milyon lira tutacağını düşündüğümüzde gerçekten sosyal boyutu kadar maddi olarak da öğrenci kardeşlerimize çok büyük bir dayanışma olduğunu hep birlikte görmüş oluruz” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ta günlük 2 bin öğrencinin yeme içme ihtiyacını bu uygulamayla karşılıyoruz”

Beşiktaş ilçesinde günlük 2 bin öğrencinin yeme içme ihtiyacının karşılandığını söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bir uygulama hazırladık. Önce Beşiktaş’ta bulunan esnaflarımızla bir araya geldik. Dedik ki, en az 10 öğrenci olmak üzere hepiniz kendi bünyenizde öğrencilerimize kontenjan ayırın. Ve günlük en az 10 öğrenci sizin işletmenizde ücretsiz olarak yeme içme ihtiyacını karşılasın. Bizim esnaf ziyaretlerimizde epey fazla vatandaşımızın bu konudan üzüntülü olduğunu gözlemledik. Bu noktada da bir uygulama hayata geçirdik. ‘Öğrenci Ye’ uygulaması. Öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapıp kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restoranlara gidip rezervasyon yaptırarak ücretsiz şekilde yeme ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Şu anda Beşiktaş’ta günlük 2 bin öğrencinin yeme içme ihtiyacını bu uygulamayla karşılıyoruz” dedi.

“Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum, çok memnunum”

Uygulamayı kullanmaya başladığını ve çok memnun olduğunu aktaran üniversite öğrencisi Doğu Demiral, “Ben uygulamayı Galatasaray Üniversitesi’nde okuyup Beşiktaş’ta ikamet eden arkadaşlarımdan duydum. Onların da Rıza Başkan’ın başlattığı projeden haberi olmuş. Beyoğlu’nun da bu tarz bir uygulama başlatacağını söylediler. Ben de o şekilde duyum aldım. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Benim adıma son derece faydalı. Ben şu anda çok memnunum” diye konuştu.

“Beyoğlu Öğrenci Ye” uygulaması ile kolay erişim imkanı

Beyoğlu’nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri mobil cihazlarına “Beyoğlu Öğrenci Ye” uygulamasını indirerek de sisteme dahil olabilecekler. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrenciler, detaylı rezervasyon sistemi ile güncel restoran listesinden arama yaparak istediği tarihe rezervasyon oluşturabilecekler. Uygulama üzerinden gidecekleri restorandın konumunu da görerek yol tarifi alabilecekler. Uygulamanın bir diğer önemli özelliği ise QR Code ile rezervasyon onay sistemi. Bu özellik ile hizmetten yararlanan öğrenciler uygulamadan QR Code okutarak rezervasyonlarını tamamlayabilecekler.