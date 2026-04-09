İznik ve Mudanya Kaymakamlıklarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlara ilçe protokolü, kurum temsilcileri, koruyucu aileler ve gönüllüler katıldı. Programlarda, devlet koruması altındaki çocukların sevgi dolu bir aile ortamında yetişmesini sağlayan koruyucu ailelik sisteminin önemine dikkat çekildi.

Konuşmasında bir çocuğun hayatına dokunmanın en kıymetli sorumluluklardan biri olduğunu belirten Ayyıldız, daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamına kavuşmasının toplumun ortak görevi olduğunu vurguladı. Gönül Elçileri Projesi ile toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinen Ayyıldız, katkı sunan gönüllülere ve koruyucu ailelere teşekkür etti.

Programlar, koruyucu ailelere yapılan ev ziyaretleriyle devam ederken, Mudanya'daki programın ardından Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.