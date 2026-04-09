Şahin Biba (Mimar)

‎1982 yılında Kosova’da doğdu.

‎2006 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

‎2010 yılından bu yana serbest mimarlık bürosu sahibi olarak yurt içi ve yurt dışında proje tasarımı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

‎2016-2018 yılları arasında İl Başkanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nda görev aldı.

‎2018-2020 yılları arasında Nilüfer İlçesi’nde Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve çeşitli komisyonlarda görev yürüttü.

‎2021-2024 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

‎31 Mart 2024’ten bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir

‎AK Parti teşkilatlarında uzun süredir aktif ve stratejik roller üstlenen Şahin Biba, mimarlık ve şehircilik alanındaki mesleki birikimini yerel yönetimler alanındaki tecrübesiyle birleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir.

‎Evli ve üç çocuk babasıdır.

