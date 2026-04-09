Şahin Biba (Mimar)
1982 yılında Kosova’da doğdu.
2006 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.
2010 yılından bu yana serbest mimarlık bürosu sahibi olarak yurt içi ve yurt dışında proje tasarımı ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
2016-2018 yılları arasında İl Başkanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nda görev aldı.
2018-2020 yılları arasında Nilüfer İlçesi’nde Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve çeşitli komisyonlarda görev yürüttü.
2021-2024 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
31 Mart 2024’ten bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir
AK Parti teşkilatlarında uzun süredir aktif ve stratejik roller üstlenen Şahin Biba, mimarlık ve şehircilik alanındaki mesleki birikimini yerel yönetimler alanındaki tecrübesiyle birleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.