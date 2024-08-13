Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa’da hizmete açtığı Emekli Evi’nin bahçesinde açık hava film gösterimi gerçekleştirdi. Eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte açık havada film izleme keyfi yaşayan emekli vatandaşlar, film gösteriminin yıllardır özlenen çok güzel bir etkinlik olduğunu söylediler.

Beyoğlu’nda yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen açık hava film gösterimleri bu kez emekli vatandaşları bir araya getirdi. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Beyoğlu Yazlık Sinema” gösterimleri kapsamında Kasımpaşa’da açılan Emekli Evi’nin bahçesinde açık hava film gösterimi düzenlendi. Eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte alanı dolduran emekli vatandaşlar hep birlikte başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’ın paylaştığı 2013 yapımı Kelebeğin Rüyası filmini izledi. Aşırı sıcaklardan dolayı gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınan emekli vatandaşları akşam saatlerinin serinliğinde bir araya getiren açık hava film gösterimi aynı zamanda nostaljik bir atmosfer de yaşattı.

“Yıllardır özlenen çok güzel bir etkinlik”

Etkinliğe katılanlardan Erciyes çifti bu tür etkinliklerin Türkiye geneline yayılmasını istediklerini belirterek, yıllardır özlenen çok güzel bir etkinlik olduğunu söylediler.

Emekli evinin açıldığını televizyondan gördüklerini belirten Can çifti de, “Emekli Evi’nde çay bir lira. Dedik ki bir gün bakalım oraya. Önceki gün iş dönüşü oturduk, hoşumuza gitti. Bugün de böyle bir faaliyet olduğunu bilmiyorduk. Yine eve giderken bir çay içelim dedik ve takıldık kaldık burada” dediler.

Emekli Evi açık hava film gösterimleri 30 Eylül’e kadar devam edecek. Film gösterimleri her Pazartesi saat 21.00’da gerçekleştirilecek.