Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştiren operasyonda 438 adet sahte altın ele geçirildi.

Biga Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı olduğu değerlendirilen bir şahsın ilçedeki bir kuyumcuya yüklü miktarda sahte altın getirip bozduracağı bilgisi üzerine harekete geçti. İnönü Caddesi üzerinde araç içerisinde yakalanan şüphelinin çantasında 142 adet sahte olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi. İkamet aramasında 296 adet sahte olduğu değerlendirilen altın ile ruhsatsız tüfek ele geçirilidi. Toplamda 438 adet sahte altın ve ruhsatsız silaha el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.