Bigadiç Akyar Ortaokulu öğretmenleri 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına ilk yardım eğitimi alarak başladı. Okul yönetimi tarafından öğretmenlerin istekleri dahilinde planlanan ilkyardım eğitimi Balıkesir İlk Yardım Merkezinde, İlk Yardım Merkezi Mesul Müdürü Berrin Pancarcı ve ekibi tarafından verildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarında meydana gelebilecek yaralanmalara anında müdahale etmek amacıyla düzenlenen ilk yardım eğitiminde öğretmenler sertifikalarını aldı. Eğitimde öğretmenlere temel ilkyardım bilgileri uygulamalı olarak gösterildi. Verilen eğitime Bigadiç’e bağlı Akyar kırsal mahallesindeki ilkokul öğretmenleri de katılım sağladı.