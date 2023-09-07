Bu soru hastalar tarafından en sık sorulan sorulardan bir tanesidir. İdrara çıkma sıklığının yanı sıra aynı zamanda çıkarılan idrar miktarı da çok önemlidir. Biz bunu genellikle hastanın 24 saat boyunca aldığı sıvı miktarı ve çıkardığı idrar miktarını mukayese ederek gözlemliyoruz. Hasta bazen günlük aldığı sıvıdan daha çok idrar çıkarabilir. Bu genellikle şeker hastalığının erken dönemlerinde, kan şekeri yüksekken karşımıza çıkan sıkıntılardan bir tanesidir. Bunda da çok sık idrara çıkma söz konusu olabilir. Ancak beraberinde çıkarılan idrar miktarı da genellikle fazladır. Ayrıca bazı hormonel bozukluklarda da idrar miktarı alınandan daha fazla çıkmaktadır. Fakat genellikle aldığı ile çıkardığı arasında bir fark yoksa mesane ile ilgili sorunlarda karşımıza çıkar. Sistıt mesane disfonksiyonu dediğimiz mesanenin kasılma problemleri ya da mesaneyi tutan kaslar da çok sık doğum gibi sebeplerle sarkma ve gevşeme meydana geldiği durumlarda hasta sık idrara çıkma, idrar tutamama gibi sorunlarla karşımıza gelmektedir.