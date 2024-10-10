Balıkesir’in Bigadiç İlçesi’ne Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Şinasi Özulus göreve başladı.

Daha önce ilçede Halk Eğitim Müdürlüğü yapan Özulus yayınladığı mesajda, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. İlçedeki eğitim faaliyetlerini daha ileriye taşımak, öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılımlarını sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, her bir öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz” dedi.

Görevine başlarken, geçmişteki yöneticilere teşekkür eden Şinasi Özulus, “Yeni dönemde eğitimdeki başarılarımızı hep birlikte artıracağımıza inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.