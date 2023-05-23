Bilecik 2. Amatör Ligi'nde 3. hafta geride kalırken B Grubu'nda mücadele eden Kınıkspor ve Kandillispor Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Karşılaşmada ilk gol 7'nci dakikada misafir takım Kandillispor’dan gelirken ev sahibi Kınıkspor 42’nci dakikada beraberliği yakaladı.
İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1 – 1 bitti.
İkinci yarıda güzel oyun sergileyen Kınıkspor karşılaşmadan Kandillispor karşısında 5 – 2 galip ayrılırken Pazaryeri ilçesinde 3 puan ev sahibi Kınıkspor’un oldu.
B grubun diğer karşılaşmasında Akpınarspor, Cihangazispor deplasmanında 2-0'lık galibiyetle döndü.